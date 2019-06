Verkassen naar de villa van Brad Pitt en Jennifer Aniston? Neem 49 miljoen dollar mee Redactie

07 juni 2019

13u13

Bron: AD 0 Showbizz De villa in Beverly Hills waar Brad Pitt (55) en Jennifer Aniston (50) eens zo gelukkig waren, staat opnieuw te koop. Het voormalige liefdesnestje van Brad en Jen mag voor 49 miljoen dollar verkocht worden aan een nieuwe bewoner, meldt People.

De ex-geliefden kochten het historische pand in 2001 voor 13,5 miljoen dollar, om het in 2006 weer van de hand te doen, een jaar nadat ze van elkaar scheidden. De villa dateert uit 1934 en heeft vijf slaapkamers en 12 badkamers. Verder zijn de marmeren vloeren in het huis voorzien van vloerverwarming, is er een grote eetkamer die plaats biedt aan 20 personen en heeft de master bedroom hoge schuine plafonds met balken.

Wie vertier zoekt buiten kan terecht in het zwembad, een balletje slaan op de tennisbaan of een drankje drinken op een van de aanwezige terrassen. Beroemde buren zijn eveneens inbegrepen: acteur Danny DeVito woont op het landgoed ernaast.