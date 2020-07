Verjaardagsfeest Will Tura uitgesteld SDE

23 juli 2020

21u37

Bron: NB 0 Showbizz Normaal gezien zou Will Tura (79) op 2 augustus z'n tachtigste verjaardag feestelijk vieren. Met een eigen standbeeld op de Grote Markt van Veurne en een groot verjaardagsfeest moest het een dag worden om nooit te vergeten. Maar het stijgend aantal coronabesmettingen gooit roet in het eten. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Op zondag 2 augustus wordt de keizer van het Vlaamse lied, Will Tura, tachtig jaar oud. Dat zou feestelijk gevierd worden met een eigen standbeeld op de Grote Markt van Veurne, z'n geboortestad, en een groot verjaardagsfeest, maar omwille van het stijgend aantal coronabesmettingen worden de feestelijkheden uitgesteld naar een latere datum.

Toch zal Tura op z’n verjaardag nog passend gevierd worden. Van 10 tot 16 uur (drie uur langer dan oorspronkelijk gepland) zendt Radio 2 een bijzondere uitzending over de zanger uit. Presentatrice Christel Van Dyck blikt terug op het leven en het werk van Tura. Ook op tv wordt hij gevierd. Eén zendt om 21.05 uur ‘Hoop doet leven’ uit, een twee jaar oude documentaire over de zanger maakte. VTM kiest om 20.30 uur voor ‘80 jaar Will Tura’, waarin hij geïnterviewd wordt door schoonzoon Luk Alloo.