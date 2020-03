Verjaardagsfeest mama André Hazes legt nieuwe familieruzie bloot BDB

05 maart 2020

12u30

Bron: De Telegraaf 0 Showbizz Het lijkt Rachel Hazes niet te lukken om de rust in haar gezin te bewaren. Nu de banden met haar zoon André hersteld zijn, lijkt ze niet meer door één deur te kunnen met dochter Roxeanne. De zangeres was namelijk niet aanwezig op het grote feest voor de 50ste verjaardag van haar moeder. Ook Monique, met wie André sinds kort herenigd is, was niet van de partij.

Vroeger waren de banden nochtans hecht ten huize Hazes. Nadat pater familias André in 2004 overleed, slaagde Monique erin om haar kinderen een warme thuis te geven. Intussen waakte ze ook over de nalatenschap van het schlagerfenomeen. Met boeken, heruitgaven van cd’s, events als ‘Holland zingt Hazes’ en zelfs een musical en een film wist ze de erfenis van naar schatting 6 miljoen op z’n minst te verdubbelen.

Maar eind 2017 begon het fout te lopen. Zoon André verloor toen z’n hart aan Monique Westenberg en hij vond dat de liefde van z’n leven niet enthousiast genoeg verwelkomd werd door z’n moeder en zus. Hij verbrak dan ook met allebei de banden. Rachel miste daardoor zelfs de geboorte van haar kleinzoon. Eind vorig jaar werden de plooien gladgestreken en was de mater familias aanwezig in Ahoy, waar André enkele straffe concerten gaf. Niet toevallig in dezelfde periode waarin z'n relatie met Monique op de klippen liep en de ‘Leef’-zanger een romance begon met presentatrice Bridget Maasland. Mama Hazes kon het heel goed vinden met de nieuwe vriendin van zoonlief en de drie gingen begin dit jaar zelfs samen op vakantie. Vraag is of de band zo intens zal blijven, nu Bridget ‘out of the picture’ is en André opnieuw samen is met Monique.

Papa’s kindje

Tussen André en Roxeanne zijn de brokken nooit gelijmd. En nu blijkt ook dat de band tussen Roxeanne en haar moeder bekoeld is. De zangeres stuurde haar kat naar het 50ste verjaardagsfeest van de mater familias in grand-café Majestic in Amsterdam. Commentaar willen de twee daar niet over geven. Volgens insiders zou Rachel wel erg afzien van de problemen. “Ze mist vooral haar kleinzoon Fender, het zoontje van Roxeanne”, klinkt het. Eerder vertelde Roxeanne ook in een podcast wel dat ze altijd een betere band had met haar vader. “Ik was een papa’s kindje. Toen hij stierf nam m’n moeder die rol natuurlijk over. Maar ik besef ook dat m’n mama en ik veel gebotst hebben.”

Ook Monique was trouwens niet aanwezig op het verjaardagsfeest. “Maar daar moet je niet veel achter zoeken. We vonden gewoon geen oppas voor kleine Dré”, vertelde André in het tv-programma Shownieuws.