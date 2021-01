Verhulstjes nemen met emotionele foto afscheid van Jos

Over de doodsoorzaak is nog niet gecommuniceerd, maar in de trailer van ‘De Verhulstjes’ was al te zien dat het niet goed ging met Jos. “Ons vader is naar het ziekenhuis en het ziet er niet zo goed uit”, klonk het in de beelden. In Dag Allemaal gaf Gert deze week meer tekst en uitleg. “M’n vader heeft corona gehad, maar hij is erdoor gesparteld. Het heeft er even helemaal niet goed uitgezien, de mens is dan ook al 90. Maar wonder boven wonder is hij het te boven gekomen, tot grote verbazing van alle artsen. ’t Hing aan een zijden draadje. Hij is nu genezen, maar moet nog wat aansterken in het ziekenhuis. Maar ik besef goed genoeg dat er op een dag minder goed nieuws gaat komen over hem.” Wellicht is Jos nu toch bezweken aan de complicaties van de ziekte.