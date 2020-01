Verhuist Koen Wauters terug naar zijn oude woonst in Mechelen? Redactie

19 januari 2020

08u55 34 Showbizz In de zomer van 2018 verhuisden Koen Wauters en zijn vrouw Valerie De Booser samen met hun kinderen Zita en Nono van het Mechelse Heffen naar de groene Gentse rand. Hun oude woonst, een mooie villa, staat echter nog steeds te koop. Trekt Koen terug naar zijn oude stek?

Vijftien jaar lang woonden Koen en co in de buurt van Mechelen, maar in 2018 zeiden ze vaarwel tegen de regio en trokken ze naar de roots van Valerie. In een groene deelgemeente van Gent vond het viertal naast een nieuwe thuis ook een nieuwe start. “Het is een logische volgende stap. Nono gaat in september naar het eerste middelbaar en Zita wil een nieuwe studierichting volgen waarvoor ze sowieso van school zal moeten veranderen. ‘t Was dus nu of nooit", vertelden Koen en Valerie toen hun verhuisplannen bekendraakten. De verhuis kwam er om dichter bij de familie van Valerie te zijn. Maar nu Koen en Valerie niet meer als koppel door het leven gaan, zou het best kunnen dat Koen hun oude stek weer opzoekt.

32.003 m²

Het exclusieve en unieke landhuis, zoals de woning op de immosite genoemd wordt, telt een perceeloppervlakte van 32.003 m², vijf slaapkamers en evenveel badkamers. “Een wandeling door de tuin leidt u langs de architecturaal aangelegde bloemperken, zomerterrassen, zithoeken en vijvers. De prachtige natuur en oude bomen omringen het landhuis en zijn te bewonderen vanuit alle vertrekken”, klinkt het verder op de site.

(Lees verder onder de foto)

Oase van rust

Ook de ligging is volgens de makelaar uitermate ideaal. “Dit landgoed is ideaal gelegen in de deelgemeente Heffen bij Mechelen. Het is er een oase van rust en privacy, en toch is het slechts 7 km van de stad Mechelen verwijderd. Het domein is 5 minuten verwijderd van de E19 en A12, dus centraal tussen Antwerpen en Brussel.” Dat de woning naast vijf luxueuze slaapkamers ook evenveel badkamers telt die voorzien zijn van alle accommodaties, wordt ook als pluspunt aangegeven. “Het zorgt voor het nodige comfort en de privacy van elke bewoner”. Ook voor feestjes is het landgoed de perfecte uitvalsbasis. “Een oprijlaan langs de oude dreef zorgt voor een imposant entree. Alle voertuigen kunnen binnen het domein parkeren, en er zijn geen buren of omwonenden die hiervan hinder kunnen ondervinden”, klinkt het nog.

Prijskaartje

Klinkt allemaal erg veelbelovend natuurlijk, en dan rest alleen de vraagprijs van dit alles. Daarop moeten we u echter het antwoord schuldig blijven; die is enkel op aanvraag te verkrijgen. Maar wie weet is een verkoop nu niet meer aan de orde?