Verhuisd, verguisd en werkloos: zo leeft Dimitri Bontinck nu TDS/ES

23 januari 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Gisteren raakte bekend dat Dimitri Bontinck (45), vader van ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck, een gevangenisstraf riskeert van acht maanden voor partnergeweld. Volgens het parket heeft hij zijn vriendin in mei 2018 zwaar toegetakeld, iets wat Bontinck met klem ontkent. Maar hoe gaat het intussen eigenlijk met de man die jarenlang niet uit de media was weg te slaan? Wij spraken Dimitri Bontinck onlangs over hoe zijn leven er nu uitziet.

“Dit moet geen circus in de media worden. In het verleden ben ik eenzijdig als een heks aan de publieke schandpaal genageld. Mijn veiligheid is daardoor in het gedrang gekomen.” - Met die woorden begon Bontinck aan zijn proces voor de rechtbank. Hij had de rechter op een hevige manier gevraagd om de zaak achter gesloten deuren te behandelen, maar die ging niet in op het verzoek. “Op deze manier krijg ik geen kans op een eerlijk proces”, riep Bontinck nog. Maar zijn moeite was tevergeefs.

Het was intussen al een tijd geleden dat Bontinck nog in de media was verschenen. In oktober 2013 haalde Dimitri zijn zoon Jejoen terug uit Syrië. Daarna profileerde de man zich als een vedette, die over alles een mening had en uitblonk in grootpraat. Hij werd ‘narcist’ genoemd, ‘blaaskaak’, en vooral ook ‘mediageil’. Stempels die stevig op hem ingehakt hebben. Hoewel Bontinck vroeger maar al te graag aan alle kranten en bladen zijn zegje deed, lijken die dagen nu dan ook voorgoed voorbij.

Leven weer op de rails

“Ik heb in alle rust en anonimiteit m’n leven terug op de rails gezet, op alle vlakken. Ik ben verhuisd van Antwerpen naar het Kortrijkse”, aldus Dimitri, die financieel al jaren in slechte papieren zat. Na zijn ontslag als griffier bij de politierechtbank joeg Jejoens vader zijn spaargeld erdoor en maakte hij schulden. Uiteindelijk is hij in schuldbemiddeling terechtgekomen. “Maar ik ben ben blij te melden dat ik nu schuldenvrij ben. Een heel zware last is van mijn schouders gevallen. Ik heb kordate hulp gekregen. Advocaat Philip Ghekiere werd aangesteld als curator. Dankzij hem zijn al m’n schuldeisers betaald. Ik ben dus een gelukkige mens.”

Zijn bankrekening staat dus weer in het groen. Al is Dimitri wel nog steeds naarstig op zoek naar inkomsten. “Ik ben nog steeds werkzoekende, ja. Ik sta open voor nieuwe opportuniteiten, vooral binnen IT. Ik heb dan ook een aantal cursussen en workshops gevolgd en ga daar zeker nog even mee door”.

Dimitri leeft nu naar eigen zeggen vooral van zijn verdiensten als schrijver. “Mijn biografie is uitgegeven in Amerika als ‘Rescued from ISIS’, bij de grootste uitgeverij van de Verenigde Staten. Die gaan alleen met de groten der aarde in zee, hé. In Italië lag het boek dan weer in de rekken als ‘Il Cacciatore Di Terroristi’, in Roemenië als ‘Scâpat din ghearie Isis’. Op de Franse markt verscheen het als ‘Dans les griffes des fous de Dieu’. Enzovoort. Een mooie prestatie, durf ik zelf te zeggen”.

De filmrechten van zijn boek werden trouwens verkocht aan Hollywood. Al bleef het ook daar verrassend stil over. “Kijk, de filmrechten zijn verkocht aan Hollywood en Frankrijk. Maar dat wil niet zeggen dat de film daar ook zal worden gemaakt. Op dit moment zijn de filmrechten opnieuw verkocht, aan een productiehuis in Italië. Mijn agent en advocaat Kris Luyckx buigt zich nu over het contract.”

“Ik werd jarenlang geleefd”

Als hij terugkijkt op de voorbije jaren, vindt Bontinck dat hij “geleefd werd door de media”. “Nee, een leven als celebrity is geen cadeau. Constant werd ik lastig gevallen. Ik hou meer van het anonieme leven. Maar ja, ik kan de klok niet terugdraaien. Soms vraag ik me af: had ik misschien wat terughoudender moeten zijn in het verleden? En dan is het antwoord: jazeker.”

Toch blikt hij tevreden terug. “Ik ben trots op wat ik heb bereikt. Ik hoef me nergens meer te bewijzen. Hoewel ik veel centen kwijt ben, ga ik deze week toch een goed glas champagne drinken. Mét een stuk taart erbij. En toasten op een goeie verkoop van m’n Franstalige boek. En voor de rest wil ik vooral genieten van het leven. Ik werd in eigen land misschien soms verguisd door al het fake news. Maar ze hebben mij daardoor alleen maar groter gemaakt.”

Ook zijn zoon Jejoen lijkt trouwens vooral te genieten van het leven. “Hij is veel bezig met muziek. Maar die jongen is goed bezig, vind ik. Hij leeft ook bewust ver weg van de schijnwerpers. Wij willen ons voortaan gewoon met ons eigen leven bezighouden.”