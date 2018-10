Vergiftigde zanger Andrei Lugovski: “Ik kon niets meer. Dat ik nog leef, is een mirakel” TDS

27 oktober 2018

13u04

Bron: HET NIEUWSBLAD 1 Showbizz Het gaat langzaam maar zeker beter met Andrei Lugovski (34), de voormalige ‘Idool’-kandidaat die een jaar geleden een bijna fatale dosis rattenvergif kreeg toegediend en daar nog steeds van herstelt. “Mijn lichaam was voor 98 procent beschadigd. Ik kon niets meer. Als een pasgeboren kind moest ik álles opnieuw leren”, zegt hij i n Het Nieuwsblad. Wie Andrei vergiftigde, is nog altijd niet geweten.

Bijna een jaar nadat de charmezanger werd opgenomen met een veel te hoge dosis thallium in zijn lichaam - een bestanddeel van rattenvergif - liet Lugovski via Facebook voor het eerst van zich horen. “Ik kan nog niet zoveel schrijven op Facebook maar ik wil jullie zeker allemaal bedanken voor de steun en kracht in al jullie berichten”, liet de Oostendenaar weten.

Andrei moet nog altijd drie keer week naar het revalidatiecentrum in Oostende. Daar wachten hem oefeningen om hem te helpen stappen, zitten, rechtstaan, stretchen en balanceren. “Maar als het aan mij lag, was het meer”, zegt hij strijdvaardig. “De dokters moeten me intomen.”

Dader spoorloos

Wie hier­achter zit, weet Andrei nog altijd niet. “Maar ik probeer er ook zo weinig mogelijk over na te denken”, zegt hij. De zanger wil dan ook zo weinig mogelijk herinnerd worden aan wat hem is overkomen. “Mijn lichaam was voor 98 procent beschadigd. Mijn organen waren aangetast, ik kon niet meer gaan, zien of praten, en mijn haar was uitgevallen. Ik woog nog 40 kilogram”, klinkt het.

“De dokters vergeleken me met een pasgeboren kind, ik zou alles opnieuw moeten leren. Het was alsof ik in een coma lag. Zeer beangstigend. Twijfelend of dit een nachtmerrie of ­realiteit was.” Er was volgens de dokters weinig hoop op herstel. “En toch stap ik nu weer met behulp van een kruk en zijn mijn ogen verbeterd. Een half mirakel!”

