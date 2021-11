Vergeten lied van George Harrison en Ringo Starr ontdekt op zolder

Gloria Monserez onderzoekt seksuele intimida­tie op straat in ‘Ze Zeggen Dat’: “Ik was echt bang!”

In 2019 waren er 71 meldingen van seksuele intimidatie op straat. Het werkelijke aantal ligt ongetwijfeld veel hoger. Dina Tersago en Andy Peelman gaan in ‘Ze Zeggen Dat’ op zoek naar het werkelijke aantal. Honderd vrouwen uit Brussel en Vlaanderen krijgen een handteller mee waarop ze kunnen klikken als ze lastiggevallen worden op straat. Ook Ketnetwrapster en Studio Brussel-stem Gloria Monserez houdt een videodagboek bij. “Het is zondagavond 1 uur ‘s nachts en ik loop in Leuven”, doet Gloria haar verhaal. “Ik heb voor de tweede keer op mijn handteller geklikt. Een groep mannen riep iets, dus ik deed alsof ik aan het bellen was. Ik was echt superbang.”

6:00