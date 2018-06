Vergeet 'South Park', Qmusic maakt hilarische animatiereeks over Rode Duivels TDS

01 juni 2018

15u12

Bron: QMUSIC 1

Qmusic lanceert vandaag een nieuwe, vijfdelige satirische online animatiereeks – op South Park geïnspireerd - over de avonturen van de Rode Duivels vóór hun vertrek naar Rusland: ‘You Make Us Proud: Op weg Naar Rusland’. Dé stem van de reeks is acteur, comedian en imitator Guga Baúl. Hij sprak zowat alle stemmetjes in, zowel van alle spelers als van de andere rollen in de reeks. De stem van bondscoach Roberto Martinez wordt ingesproken door Q-gezicht Rik Boey, en Qmusic-dj Vincent Fierens speelt zichzelf. De eerste aflevering is vandaag vanaf 19u te bekijken op de website en Facebookpagina van Qmusic. De tweede, derde, vierde en vijfde aflevering worden op respectievelijk 4 juni, 7 juni, 10 juni en 13 juni online gepost.