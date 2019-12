Verenigd Koninkrijk krijgt eigen ‘Disneyland’, maar dan van Paramount MVO

12 december 2019

10u50 1 Showbizz Binnen vijf jaar opent The London Resort zijn deuren: een pretpark van Disneyland-kaliber, maar dan in het thema van filmstudio Paramount.

Concreet gaat het om een samenwerking tussen verschillende film- en tv-studio’s: BBC, ITV Studios en Paramount Pictures. Ze hebben meer dan genoeg franchises achter de hand om een interessant pretpark te maken, zoals ‘Star Trek’, ‘Lara Croft’ en ‘Shrek’, om er maar een paar te noemen.

De opening van het park staat gepland voor 2024. Net als Disneyland Parijs zal het park bestaan uit verschillende themazones: de High Street, The Isles, The Kingdom, The Woods, The Studio, Starport en The Jungle. In feite gaat het in totaal om drie verschillende parken, waarvan één waterpark. Dat zal helaas betekenen dat we aparte ticketjes moeten kopen om in elk afzonderlijk park binnen te geraken.

The London Resort deelde al enkele indrukwekkende foto’s op Twitter, waarop de eerste plannen van het park te zien zijn. De schets van het kasteel, dat zich centraal in het park zal bevinden, doet wel erg hard denken aan een gelijkaardig exemplaar in Disneyland.

Voor Belgische bezoekers zal het park vlot te bereiken zijn via de Eurostar, die halt houdt in het St-Pancras-station in Londen.

The wait is over! Take a first look at the concept artwork & the six lands coming to The London Resort @Blooloop, hinting at the next generation rides and unique experiences you can expect. Find out more about the upcoming journey here https://t.co/7ZLOKfXc90 #blooloopLIVE pic.twitter.com/8RmEVFrRiZ The London Resort(@ LondonResort) link