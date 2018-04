Verdwijnt Apu uit 'The Simpsons'? TC

25 april 2018

25 april 2018

12u30 De heisa rond Apu, het personage uit de animatiereeks 'The Simpsons' blijft duren. Na herhaaldelijke kritiek dat het figuurtje te stereotiep zou zijn en de omstreden reactie van de makers op die kritiek, geeft stemacteur Hank Azaria aan dat hij misschien wel wil stoppen als Apu.

De makers van 'The Simpsons' haalden hun schouders op toen onder andere komiek Hari Kondabolu aanstipte dat Apu te stereotiep werd voorgesteld. "Het is puur racisme', klonk het. "Apu is niet grappig. Hij wordt gewoon uitgelachen om hij een Indiër is met een vreemd accent." De schrijvers van de reeks reageerden met een omstreden dialoog tussen Marge en haar, normaal gezien erg progressieve dochter, Lisa. "Iets wat jarenlang beschouwd werd als onschuldig, wordt nu bestempeld als politiek incorrect", klonk het over Apu. Waarna de populaire serie én het personage Apu nog meer in het oog van de storm terecht kwam. In die mate dat er nu openlijk getwijfeld wordt over zijn toekomst in de tekenfilmreeks. Dat bevestigde ook Hank Azaria, de man die de stem voor Apu levert. "Indien er mensen echt gekwetst zouden zijn door Apu en zouden eisen dat hij van het scherm moet verdwijnen, dan zou ik daar zonder enige spijt gehoor aan geven. Het laatste wat je als artiest wil is mensen opzettelijk belachelijk maken of marginaliseren. We moeten rekening houden met elke bevolkingsgroep in onze samenleving. Als dit personage echt zo gevoelig ligt bij de Indische en Zuid-Aziatische gemeenschap als gezegd wordt, dan moeten we daar onze conclusies uit trekken." Het is niet bekend of Matt Groening en de andere producenten die mening ook delen.