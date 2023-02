Verdwenen ‘Spring’-actrice is terug met kortfilm waarin ze danst als een leeuwin in Portugal: “Het blijft bevreemdend om Anneleen zo te zien”

BV ‘Temptation’ Megan en Dennis reageren op verloving vanuit Dubai: “Het is heel snel gegaan”

Gisteren raakte het heuglijke nieuws bekend dat ‘Temptation’ Megan Desaever en haar Nederlandse vriend Dennis Roos zich hebben verloofd. Een verrassing van jewelste, want Megan en Dennis vormen amper vijf weken een paar. Maar dat kan hun geluk niet stoppen. Vanuit Dubai reageren ze tijdens ‘Play Café’ enthousiast op hun verloving: “We willen vertellen dat het nieuws klopt. Het is heel snel gegaan. Maar we zijn heel gelukkig samen.” Bovendien kondigt Dennis ook aan dat er meer content zal verschijnen over hun verloving. Daarover meer in bovenstaande video.

31 januari