Verdachte overval op Gordon binnenkort op vrije voeten

Gordon is sinds overval elke dag bang: "Ik kijk twee keer voordat ik naar de keuken loop"

20 november Gordon (52) is sinds de overval, die in september in zijn huis werd gepleegd, niet meer gelukkig geweest. Dat vertelt de Nederlandse zanger en presentator in de YouTube-serie ‘Open Kaart’. Intussen is ook bevestigd dat de 23-jarige verdachte van de overval op 22 december voor de rechtbank moet verschijnen.