Verdachte overval op Fred van Leer wacht onderzoek in vrijheid af

De rechter toetste donderdagochtend in een zitting achter gesloten deuren of het nodig was om de verdachte langer vast te houden. Dat was niet zo, dus mag hij het onderzoek dat naar hem loopt verder in vrijheid afwachten. Eind november werd de verdachte aangehouden, twee weken geleden werd zijn hechtenis nog met veertien dagen verlengd. Naar de andere dader is de politie nog op zoek.

Fred van Leer werd op 18 november in zijn woning in Rotterdam overvallen door twee mannen gekleed in een uniform van PostNL. Hierbij werd de stylist onder meer geslagen en bedreigd met een vuurwapen. “Klopt, ze hebben vanmorgen geprobeerd mij te overvallen. Twee jongens in PostNL-pakjes, met een pruik op", klonk het toen. “Een heel lelijke, by the way. Ik ben bedreigd met een vuurwapen, klopt ook.” Van Leer waarschuwde zijn volgers voortaan goed op te letten bij het openen van de deur en benadrukte ook nog even dat er absoluut niets bij hem te halen valt. “Lieve mensen, als je misschien met een heel groot schilderij de deur uit wil lopen, dan mag het. Maar de trap is hoog, hé. Fijne dag!”, sloot hij z'n video af.

Het was een nieuw hoofdstuk in een periode vol ellende voor de stylist en tv-persoonlijkheid. Eind oktober werd van Leer ook al het slachtoffer van een lek. Online ging een seksvideo rond, waarin de 44-jarige presentator te zien is. Wie de video heeft verspreid, is onduidelijk. Het lekken van het filmpje had zoveel impact op hem dat hij enkele dagen later werd opgenomen in het ziekenhuis. Hoewel hij aanvankelijk niks wilde loslaten over de opname, besloot van Leer eenmalig een filmpje te delen, waarin hij zijn verhaal deed. “Ik was in complete paniek. Zonder in details te treden, en ik heb heel lang nagedacht of ik dit moet zeggen, maar ik wil de regie in eigen hand nemen: ik heb mezelf iets aangedaan”, deed van Leer toen uit de doeken. Omdat er accuraat werd gehandeld, waren de artsen er op tijd bij.

