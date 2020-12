Verdachte overval Gordon voorlopig niet voor de rechter

Showbizz Véronique De Kock verkoopt niets van feestkle­dij in haar winkel: “Met verlies draaien, dat is echt niet om te lachen”

10:00 Normaal is december een topmaand voor Véronique De Kock en haar kledingzaak 1995 by Véro in Brasschaat. Met de feestdagen in het vooruitzicht wil elke vrouw er piekfijn uitzien en daar hoort ook een nieuwe outfit bij. Maar nu we Kerstmis en Nieuwjaar noodgedwongen in onze eigen bubbel moeten vieren, krijg je natuurlijk een heel ander verhaal.