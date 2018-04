Verdachte in Turks 'terrorismeproces': "Ik eis dat Hadise komt getuigen" KD

Bron: diken.com.tr 0 Showbizz Hadise (32), de Molse zangeres die nu een grote ster is in haar thuisland Turkije, moet dan toch niet getuigen voor de rechtbank. Een voormalige legerkapitein die verdacht wordt van medeplichtigheid aan de staatsgreep van 2016, had dat nochtans geëist.

Yilmaz Gunduz stond in de stad Bursa samen met vijftien anderen terecht voor zijn aandeel in de staatsgreep van 15 juli 2016. De gewezen legerkapitein houdt vol dat hij onschuldig is. "Ik woonde die dag met mijn gezin een concert van Hadise bij", aldus Gunduz tegen de rechter. "Ik wist niks van die staatsgreep!" De verdachte wilde dat Hadise persoonlijk kwam getuigen dat hij op haar concert aanwezig was, maar die eis werd door de rechtbank verworpen. De meeste beklaagden kregen een straf van vijf tot tien jaar 'wegens lidmaatschap van een militaire terroristische organisatie'.