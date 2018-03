Verdacht dubbelspel: Rafael Nadal en de sexy blondine TC

09 maart 2018

14u47 0 Showbizz Toptennisser Rafael Nadal heeft vermoedelijk wat uit te leggen thuis. Want nadat hij wegens een blessure moest opgeven op een tennistornooi in Mexico, zocht (en vond) hij troost bij een lokale schone.

Rafael en de blondine werden gespot op een feestje in Acapulco. De Spaanse topsporter en de onbekende blonde vrouw waren er in een intiem onderonsje verwikkeld. "Bij haar leek hij geen last te hebben van zijn blessure!", blokletterden enkele Mexicaanse media. Zij suggereren ook dat Rafael en de vrouw samen het feestje verlieten. Iets wat 'Rafa' zelf ontkent. Logisch, natuurlijk. Want de tennisser heeft met Xisca Perello al enkele jaren een vaste vriendin. Zij was thuis in Spanje terwijl Rafael het gezellig maakte in Mexico. Mogelijk zal hij aan haar nu toch één en ander mogen uitleggen.