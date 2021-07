Verbouwingen van Winnie en Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ zijn eindelijk achter de rug: “Trots op ons huisje”

“Trots! Gisteren hielden we een housewarming voor onze vrienden en familie waarvan velen het huisje voor het eerst sinds we aan de verbouwing begonnen terugzagen. We mogen wel zeggen dat het een behoorlijke transformatie is”, schrijft Winnie bij een reeks foto’s op haar Instagramaccount. Vervolgens krijgen we van het koppel onder meer een voor- en nafoto van hun keuken, slaapkamer, badkamer en gang te zien. In deze laatste ruimte staat er bovendien nog een foto van hun deelname aan ‘Blind Getrouwd’ te blinken op een kastje.

Een indrukwekkend resultaat! Winnie en Jonah mogen dus absoluut trots zijn op hun harde werk van de afgelopen maanden. Wie benieuwd was naar hoe het koppel de verbouwingen ervaren had, had bovendien geluk. Op haar Instagram Stories reageerde Winnie nog op enkele vragen van haar volgers. Op een van de foto’s vertelt ze bijvoorbeeld dat ze in februari 2020 gestart zijn met de afbraakwerken. Een jaar en twee maanden later, in april 2021, hebben ze uiteindelijk intrek genomen in hun nieuwe woning. “Jonah had het huis al gekocht voor we getrouwd waren, maar de verbouwingen hebben we wel helemaal samen gedaan”, laat Winnie verder nog weten.