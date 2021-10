Verborgen facturen, gesjoemel en een vervalste brief: na bijna 50 jaar rekent Urbanus af met z’n oud-platenbaas

Celebrities Juridische strijd om kinderen ‘Brangelina’ gaat verder: rechter weigert beroep van Brad Pitt

Actrice Angelina Jolie (46) en acteur Brad Pitt (57) zijn al sinds 2019 officieel gescheiden, maar de problemen rond de voogdij over hun kinderen blijven aanslepen. Pitt ging onlangs nog in beroep voor een beslissing eerder in het proces maar het Hooggerechtshof van Californië weigert dat nu.

28 oktober