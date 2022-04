Verborgen boodschap in ‘Thuis’ zorgt bij fans voor speurtocht: “Zo'n grapjes moeten af en toe kunnen”

Pas enkele dagen na de bewuste uitzending verklapten de makers op sociale media dat ze in de scènes van die aflevering aprilvissen hadden verstopt om de boel wat op te leuken en vroegen de nieuwsgierige soapfans of ze alle vissen konden opsnorren. Wat duidelijk ook gebeurde, want op kijkersfora was de animo groot en werden alle ontdekkingen gedeeld en opgelijst.

De zoektocht leverde uiteindelijk zes aprilvissen op. Zo stond er eentje op de koffietas van Rosa (Annick Segal) en op het T-shirt van Eddy (Daan Hugaert). Maar er dook er ook één op in een fotokader aan de muur in Bar Madam. Het koekje van Simonne (Marleen Merckx) bij haar koffie en het snoepje van Lowie (Mathias Vergels) hadden allebei ook de vorm van een vis. Voor de zesde vondst zorgde Kobe (Reynout Dekimpe), want de kok legde niet toevallig echte vissen op een schotel in zijn keuken. De tv-makers zagen met plezier dat de fans de zoektocht een meerwaarde bij het kijken vonden. Al zijn ze niet van plan om van dergelijke geheime boodschappen een gewoonte van te maken.

“Dit was een inside-joke van ons team voor onze fans”, verduidelijkt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Een paar seizoenen geleden hebben we iets soortgelijks gedaan en was er in een aflevering in elke scène een glas bubbels te zien. Dat kon ook, want die episode werd op 31 december uitgezonden. Die kwinkslag werd door de fans gewaardeerd. Vandaar het idee om dat nog eens te doen. Deze keer kozen we voor aprilvissen. Dergelijke grapjes moeten heel af en toe wel eens kunnen. Zolang ze maar niet de aandacht van de gewone kijker opeisen, want dat mag niet. Het verhaal dat we willen vertellen, moet altijd blijven primeren.”