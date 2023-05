Verblijven bij de Meilandjes? Dat kost je minstens €400: “Mama Erica wil niet te veel was, dus je moet minstens 2 nachten boeken”

ShowbitsDe familie Meiland doet het weer. Deze keer starten ze geen B&B onder de Franse zon, wel onder de wolken in het Nederlandse Noordwijk. In het nieuwe ‘Code Rosé’ hopen de Meilandjes opnieuw duizenden fans te ontvangen. “Mam en pap hebben de afgelopen weken élke dag gewerkt om alles rond te krijgen, zelfs in het weekend”, vertelt hun trotse dochter Maxime. De prijzen verschillen natuurlijk per kamer, maar reken ongeveer op een gemiddelde van € 200 per nacht. Toch ben je minstens € 400 kwijt, want één nacht boeken kan niet: “Mama Erica wil niet te veel was, zij is nogal van het milieu”, verklaart Maxime. Meer ontdek je in een nieuwe Showbits.