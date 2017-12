Verbijstering bij 'Thuis': Luc Bomans en Mayra worden uit reeks geschreven Hans Luyten

21u01 0 © VRT Showbizz Jammer voor de trouwe ‘Thuis’-kijker, maar er verdwijnt wéér een kleurrijk monument uit de Eén-soap. Mark Willems, die al 23 seizoenen Luc Bomans neerzet, wordt nog voor het einde van dit seizoen uit de reeks geschreven. Een vreemd verjaardagscadeau voor de acteur die later deze maand 70 wordt.

De cast van ‘Thuis’ dunt dit seizoen serieus uit. Eerder stierf sekswerkster Marieke (Annelies Boel) al, belandde Julia (Myriam Bronzwaar) in de psychiatrie en vluchtte Jessica (Ditte Jaspers) weg na haar breuk met dokter Ann. Vorige week raakte bekend dat Renzo (Frank Van Erum) en Charité (Aïssatou Diop) ontslagen zijn. En nu verdwijnt ook Luc. Zo blijven er binnenkort van de oorspronkelijke cast nog maar vier ‘anciens’ over: Simonne (Marleen Merckx), Frank (Pol Goossen), Marianne (Leah Thys) en Rosa (Annick Segal). Ouwegetrouwe Jenny verdween immers vorig jaar ook al uit de reeks, omdat Janine Bischops haar ontslag had gegeven.

Aanpappen

Het vertrek van Luc zal de trouwe kijkers verbijsteren, want de broer van Frank was van bij de start een erg kleurrijk figuur. Na zijn terugkeer uit Amerika naar Vlaanderen papte hij aan met Rosa, Simonne, Marie, Leontien en Julia. Met die laatste twee trouwde hij ook in de reeks. In de slotaflevering van het 20ste seizoen probeerde Luc zich van het leven te beroven. Lowie en Frank verijdelden die poging, maar Luc belandde nadien wel met ernstige hersenschade in een rolstoel.

“En daar zit mijn personage nog altijd”, zegt Mark. "Nochtans had ik de makers twee jaar geleden al gesuggereerd om Luc na een realistische, maar logische revalidatie uit die rolstoel te halen. Anders zou zijn verhaal voor mij en de kijker na een tijdje toch helemaal op zijn. Maar dat zagen de scenaristen niet zitten. Zij vonden Luc veel interessanter als andersvalide. Maar nu haal ik wel mijn gelijk. We zijn meer dan twee jaar later en er zit geen enkele evolutie meer in mijn personage.”

En dus wordt Mark na overleg met de makers uit de reeks geschreven. Niet alleen Luc maar ook Mayra verlaat ‘Thuis’ nog voor het einde van dit seizoen. Muriel Bats (49) speelt de lesbische ex-partner van dokter Ann, die als taxi-chauffeur werkt en begin januari van een kid van Waldek bevalt. Muriel debuteerde zes jaar geleden in ‘Thuis’ en heeft niet zelf voor dit vertrek gekozen.

© VRT Muriel Bats als Mayra in 'Thuis'.