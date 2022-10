Verbazing bij ‘House of the Dragon’-makers vanwege geliefd personage: “Ik zou Daemon niet als vriendje willen”

TV‘ House of the Dragon ’-producent Sara Hess en regisseur Clare Kilner zijn met verstomming geslagen. Ze merken dat het personage Daemon Targaryen, gespeeld door Matt Smith (39), wel érg populair is op sociale media. In een interview met ‘The Hollywood Reporter’ reageren ze dan ook verbaasd. “In welk opzicht was hij een goede partner, vader of broer?”

Het wordt na elke aflevering van de HBO-serie ‘House of the Dragon’ alsmaar duidelijker: de wereld is in de ban van het personage Daemon Targaryen. Hij is allesbehalve een heilig boontje, maar dat lijkt de fans niet te deren. Ze zagen hem onder meer de zieke koning Viserys begeleiden naar de Ijzeren Troon en in de bres springen voor zijn vrouw. Redenen genoeg voor de fanbase om in zwijm te vallen en hun voorliefde voor het personage te uiten op sociale media. Iets waar ‘House of the Dragon’-producent en schrijver Sara Hess en regisseur Clare Kilner zich vragen bij stellen. In een interview met ‘The Hollywood Reporter’ verklaren ze zich nader.

Producent en regisseur reageren

“Hij lijkt wel een ‘internet boyfriend’ (internetvriendje) te zijn geworden op een manier die me verbijstert. Niet dat Matt Smith niet ongelooflijk charismatisch en geweldig is. Hij speelt de rol werkelijk ongelooflijk. Maar Daemon zelf is... Ik zou niet willen dat hij mijn vriendje wordt”, reageert Hess. “Ik ben verbaasd hoe het op sociale media klinkt, van ‘oh daddy’, waarop ik zoiets heb van ‘in welk opzicht was hij een goede partner, vader of broer voor wie dan ook?’”

Kilner vervolgt: “Ik hou gewoon van het feit dat mensen zo betrokken zijn bij deze personages en ik denk dat dat een deel van het leuke ervan is. Het ene moment vind je iemand leuk en het volgende moment vind je iemand anders leuk.” Maar ze is alleszins niet verrast. “Matt is zo’n risiconemer in zijn optredens en hij heeft die kleine glimlach en weet je... Je kan er niets aan doen! Hij is erg charismatisch en mensen houden van een slechterik. Maar nee, ik denk niet dat zijn personage een bijzonder goede vader of broer is.”

(Lees meer onder de tweets)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Spoiler alert

Het eerste seizoen van de populaire ‘Game of Thrones’-prequel loopt stilaan op zijn einde, maar fans hoeven niet te vrezen. Na de uitzending van de eerste aflevering kreeg de reeks al groen licht voor een vervolg. Hess besluit alvast een tipje van de sluier op te lichten over de nakende seizoensfinale. “We zullen een andere kant van Daemon zien. En op dit moment zijn we bezig met het schrijven van seizoen twee en zoeken we ook de aard van zijn relatie met Rhaenyra uit.” Dat belooft alvast voor de Daemon-fans. Het vervolg wordt in de loop van 2024 verwacht.

‘House of the Dragon’ is te bekijken op Streamz.

Bekijk ook:

Een blik achter de schermen bij ‘House of the Dragon’ (Streamz):

Lees ook: