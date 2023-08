Verbannen vriendin van de Meilandjes doet boekje open: “Ik denk dat ze pas tevreden zijn als ik in mijn graf lig”

BV “Losene is chill. Ik mag kiezen en hij betaalt”: ex-Miss België Kedist Deltour is huwelijk volop aan het plannen

Ex-Miss België Kedist Deltour (26) en Losene Keita (25) zijn verloofd. En de kooivechter ging wel op een heel speciale manier op één knie voor Kedist, want daar had hij net een flinke trap tegen gekregen in het bijzijn van 20.000 toeschouwers. “Hij had juist z’n been gebroken, ik was in shock”, vertelt Kedist in ‘Dag Allemaal’. Verder in het interview vertellen de tortelduifjes over hun nakend trouwfeest, hun kinderwens en hoe ze met hun drukke carrières tijd maken voor elkaar. “Aan de wereldtop kan je tot 6 miljoen euro per gevecht krijgen als je wint.”