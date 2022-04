Vera en Dimitri uit ‘Big Brother’ uit elkaar: “Jammer, ik dacht oprecht de liefde gevonden te hebben”

Is de kritiek op 'I Can See Your Voice' terecht? Vincent Fierens verdedigt: "Geef het een kans"

Met ‘I Can See Your Voice’, sinds vorige week elke zaterdagavond, pakt VTM opnieuw uit me een bizar zangprogramma uit Zuid-Korea. Maar of het een even grote hype wordt als ‘The Masked Singer’ valt nog af te wachten. Ook bij de start van dat programma zijn de eerste reacties ook nu eerder sceptisch. Jarne en Desna gaan na of de kritiek terecht is. “Geef het programma een kans”, vertelt panellid Vincent Fierens.