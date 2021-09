Veiling ‘Viktors Grote Ruiltocht’ levert 8500 euro op voor hondenasiel

Showbizz COLUMN. Mathias Vergels: “Op 1 september worden klassenver­schil­len pijnlijk duidelijk”

19:07 ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels (29) verbouwt met zijn vriendin Lynn (28) een B&B, met alle ellende, maar ook vreugde van dien. Tegelijk leert hij omgaan met zijn tinnitus. In z’n wekelijkse column geeft hij u een inkijk in deze bewogen periode in zijn leven. Vandaag staat hij stil bij het begin van het nieuwe schooljaar. Hij blikt terug op zijn schoolcarrière en vertelt hoe de eerste september van zijn zoontje Emile verlopen is. “Dat ik fier ben op hem, hoef ik u niet te vertellen, dat ik me zorgen maak omdat hij heel erg op mij lijkt ook niet.”