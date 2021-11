Veilig in de zetel dit weekend met vijf nieuwe streamingtoppers

1. ‘The Wheel of Time’ - ‘Game of Thrones’ achterna? (Prime Video)

Prime Video brengt een nieuwe fantasywereld tot leven in het achtdelige eerste seizoen van ‘The Wheel of Time’, gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van wijlen Robert Jordan. De streaminggigant probeert zo het gat dat ‘Game of Thrones’ twee jaar geleden achterliet in het fantasygenre op te vullen met haar eigen langlopende serie. Aan het bronnenmateriaal en de doelgroep zal het alvast niet liggen, want er werden wereldwijd 90 miljoen exemplaren verkocht van de vijftiendelige boekenreeks. De Britse actrice Rosamund Pike (42), bekend van haar glansrol in ‘Gone Girl’ (2014), voert de cast aan. In een wereld waar slechts enkele vrouwen toegang hebben tot magie speelt ze Moiraine Damodred, een lid van de uiterst machtige en uitsluitend vrouwelijke orde Aes Sedai. In het klein dorpje Two Rivers begint Moiraine aan een episch en gevaarlijk avontuur met vijf jonge mannen en vrouwen. Een van hen is de Herrezen Draak, die volgens de profetie de mensheid kan redden van de kwaadaardige Shai’tan.