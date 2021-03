Veerle uit ‘Blind Getrouwd’ neemt afstand van haar “enthousiaste” echtgenoot: “De manier waarop Sven mij vastpakte... Dat maakte mij bang”

TV Kondigde Warner twee nieuwe D­C-superhel­din­pro­jec­ten aan?

13 maart Een aandeelhoudersvergadering van Warners moederbedrijf AT&T kondigde ‘per ongeluk’ aan dat er twee nieuwe projecten rond DC-superheldinnen in de maak zijn. Als we de slides die tijdens de meeting getoond werden, mogen geloven, krijgen Batgirl en Zatanna een eigen film. Al is die informatie nog niet bevestigd.