Veerle Malschaert uit 'De Twaalf' voelt zich soms eenzaam als alleenstaande mama: "Gescheiden ouders blijven vaak in de kou staan"



01 december 2019

01 december 2019

"Ik wil een lief." Dat stelt Veerle Malschaert (44), nu te zien als jurylid in 'De Twaalf', onomwonden in haar comedyshow 'Deel Mij'. Maar tussen droom en realiteit staan tal van praktische bezwaren, vertelt ze in dit eerlijke gesprek met Dag Allemaal. "Ik heb al zoveel zorg voor mijn kinderen, ik kan daarnaast niet ook nog een ziekenboeg voor gehavende mannen opstarten."

In ‘De Twaalf’ speelt Veerle één van de juryleden die mee beslist of Frie Palmers (Maaike Cafmeyer) ­schuldig is aan moord. “’t Was een heel intense periode, met lange draaidagen”, vertelt Veerle. “Ik ging heel erg op in ’t verhaal. Die beelden, die getuigenissen... Dat was zó goed gedaan, dat het voor ons, ‘juryleden’, aanvoelde alsof we in een echte assisenzaak zetelden.”

Het is goed om jou nog eens op tv te zien. We zouden haast vergeten dat je naast comédienne ook actrice bent.

Voor mij deed het ook deugd. Na ‘Flikken’, waarin ik Carla speelde, heb ik nog wel wat kleine rolletjes gehad, zoals onlangs in ‘Callboys’. Maar voor de rest denken ze gewoon te weinig aan mij, vrees ik.

Hoe zou dat komen, denk je?

Ik vermoed dat ik simpelweg niet de juiste connecties heb. Het acteurs­wereldje is vrij gesloten. Als je geen manager of agent hebt en dus niet de juiste mensen kent om deuren te openen, raak je daar moeilijk binnen. En dan word je ook zelden uitgenodigd op audities, weet je er vaak zelfs niet van. Of misschien ben ik gewoon te eerlijk en te direct en werkt het zo niet. Maar goed, ik heb enkele jaren geleden besloten om daar niet meer ongelukkig van te worden.

