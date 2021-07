Veerle Huylebroek is al 20 jaar immomakelaar in Saint-Tropez: “Goedkoopste huizen kosten hier al gauw een miljoen”

Bienvenue à Saint-Tropez Tot zijn 16de naar school, maar nu heeft Guy Pieters landgoed in Saint-Tro­pez: “17 jaar lang weduwe gepaaid opdat ze haar villa zou verkopen”

6 juli Hij ging maar tot zijn zestiende naar school en verloor zijn enige zoon toen die amper 18 was, maar in de internationale kunsthandel ging het Oost-Vlaming Guy Pieters zo voor de wind dat hij nu, samen met echtgenote Linda, zijn tijd kan verdelen tussen zijn villa in Knokke en een mooi landgoed in Saint-Tropez. “We hebben een galerie gehad in Parijs: geweldige stad, maar niet om te leven. Geef ons maar het dorpsgevoel.”