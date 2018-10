Veerle en Nick uit 'Blind Getrouwd' zijn zalig zwanger: "De geboorte wordt het mooiste moment uit ons leven" IDR

Een tijdje terug maakten 'Blind Getrouwd'-koppel Veerle (36) en Nick (32) bekend dat ze een kindje verwachten. 'Of het een jongen of een meisje wordt? Dat houden we geheim, maar we voelen ons in de zevende hemel. Nu al!'

"Ik ben momenteel zo'n achttien weken ver", vertelt een stralende Veerle. "En ik moet zeggen: mijn zwangerschap verloopt uitstekend. Maar In het begin heb ik wel last gehad van de typische zwangerschapskwaaltjes. Ik voelde me heel dikwijls misselijk. En ik was ook erg moe. Maar dat is gelukkig voorbij. Ik voel me zelfs fantastisch!"

Mooi zo. En jij, Nick?

Nick: "Ah, ik natuurlijk ook! Gewoon al de gedachte dat we over enkele maanden met z'n drieën zullen zijn... Zalig! En intussen is Veerle bij mij in goede handen. Ik leg haar zo goed mogelijk in de watten."

Veerle: "Ja, hij soigneert mij. Ik mag absoluut niet klagen. Hij is een schat."

Zwangere vrouwen kunnen prikkelbaar zijn...

Nick: "Dat zeggen ze, ja. Maar eerlijk waar: ik heb het op dat vlak heel erg getroffen met Veerle. Als ze het al eens wat lastig heeft, werkt ze dat niet uit op mij. Gelukkig maar." (lachje)

Veerle: "Momenteel is mijn zwangerschap ook niet hinderlijk of zo. Ik kan nog alles doen, mijn buik zit nog niet in de weg."

Jij kan misschien zelfs mee klussen in de kinderkamer.

Veerle: "Euh nee, dat laat ik toch voor het grootste deel aan Nick over. Hij is daar ook gewoon heel goed in, vind ik."

Nick: "Allez, plezant om te horen. (lachje) En voor je het vraagt: de kinderkamer is al grotendeels klaar. Er moeten nog enkele meubels worden gehaald en in elkaar gevezen. Dat doe ik met plezier. Veerle is in ieder geval heel content met de vorderingen."

Zijn jullie van plan om een bepaalde cursus te volgen om je voor te bereiden op de komst van jullie kindje?

Nick: "Misschien is dat wel een goed idee, ja."

Veerle: "Ik ben al begonnen met zwangerschapsyoga. En ik voel me daar heel goed bij. Ik vind dat het mij rustiger en sterker maakt, en da's alleen maar positief voor het kindje in m'n buik. En ik heb ook het gevoel dat ik door die zwangerschapsyoga nu al een band krijg met dat kleintje. Ja, ik kan het elke zwangere vrouw aanraden."

Jij doet niet mee aan yoga, Nick?

Nick: "Ik toon dat ik solidair ben met Veerle door zo weinig mogelijk alcohol te drinken. (lacht) Da's ook al iets, hé. Och, maak je maar geen zorgen. Veerle gaat dat héél goed doen wanneer onze baby zich aandient. 't Wordt het mooiste moment uit ons leven!"