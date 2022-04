Veerle en Nick uit ‘Blind getrouwd’ verwelkomen dochtertje Noé

Veerle en Nick namen deel aan het tweede seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Twee jaar later, begin maart 2019, kregen ze een eerste kindje: dochtertje Liv. In april van dit jaar verloren ze hun tweede kindje, dochtertje Elle. Die overleed na 19 weken zwangerschap. “Een klein wondertje was het. Een nieuw leven had het moeten zijn. Ze was er heel even, maar het was haar echter niet gegeven”, schreef Veerle in een pakkend bericht op Instagram.