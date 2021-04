Veerle en Nick uit ‘Blind Getrouwd’ verliezen ongeboren kindje

“Een klein wondertje was het. Een nieuw leven had het moeten zijn. Ze was er heel even, maar het was haar echter niet gegeven”, schrijft Veerle in een pakkend bericht op Instagram. Ze meldt dat hun dochtertje, die ze Elle genoemd hebben, vorige week na slechts 19 weken zwangerschap doodgeboren ter wereld kwam. “Lieve meid, wat hadden we je graag leren kennen. Je was hier zo welkom! Ons Liv zou zo fier zijn. We hebben je moeten laten gaan, maar in ons hart leef je verder. Slaap zacht lieve Elle.”