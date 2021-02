Veerle en Nick uit ‘Blind Getrouwd’ doen opnieuw aan gezinsuitbreiding: “Tweede wondertje op komst”

Showbizz“Er is een tweede wondertje op komst.” Met die heuglijke woorden maken Veerle Van den Eynde (39) en Nick Wijns (34), die te zien waren in het tweede seizoen van ‘Blind Getrouwd’, bekend dat ze opnieuw ouders worden.

“Zo dankbaar, ongelofelijk gelukkig en blij!”, schrijven de twee op Instagram. Op de foto is te zien hoe hun dochtertje Liv, bijna 2 jaar oud intussen, trots een tekstballon draagt met daarop de woorden “Ik word grote zus”. Voor wanneer de bevalling is uitgerekend, is niet duidelijk.

Veerle en Nick namen in 2016 deel aan ‘Blind Getrouwd’. Met succes, want de twee bleken een steengoeie match te zijn. En de liefde werd alleen maar groter. “Ik voel nog altijd dat ik verliefd ben op Nick en ik hoop dat dat blijft duren, want dat is gewoon een heel fijn gevoel”, vertelde Veerle, toen ze een jaar getrouwd was. “Ik besef gewoon dat ik hem echt zo graag zie en ik hem niet meer kan missen.” Dat beaamde ook Nick: “Naarmate het experiment vorderde, kom je echt wel tot de vaststelling dat het inderdaad wel een hele goede match is. Daarin zijn we verdergegaan en dan groeit dat en groeit dat en groeit dat.”

Roze wolk

Die liefde werd in 2019 bezegeld met de geboorte van dochter Liv. “Ik heb haar op de wereld gezet zonder verdoving, dat was bijzonder pittig”, vertelde Veerle achteraf over de bevalling. Sindsdien vertoeft het koppel op de spreekwoordelijke roze wolk. “Die eerste dagen zijn toch heel speciaal. Dat besef van: dat kindje is van ons... De pijn van de bevalling zal ik niet snel vergeten, maar Liv slaapt en eet goed. En Nick en ik zijn ook al goed op elkaar ingespeeld. Ik geef borstvoeding, Nick ververst de meeste luiers. Ik ben overdag bij haar, Nick neemt ’s avonds de zorgen op zich.”

Na de geboorte van dochter Liv vertelde het koppel al in Story dat ze graag nog een tweede kindje wilden. “Als alles zo goed blijft gaan, gaan we binnen pakweg een jaar voor een broertje of zusje”, klonk het toen. Die wens wordt nu dus realiteit.

