Veerle Baetens met kort kopje op de rode loper filmfestival MVO

09 september 2019

07u45

Bron: NB 0 Showbizz Actrice Veerle Baetens (41) verscheen met een korte coupe op het Filmfestival Oostende. Ze speelt namelijk een hoofdrol in ‘Au Nom De La Terre’, een Franstalige film.

Het nieuwe kapsel kwam er niet zomaar. Veerle liet haar haren kort knippen voor ‘Cheyenne Et Lola’, een Franse tv-reeks waar ze binnenkort in te zien is. De serie verhaalt over de vluchtelingenproblematiek, en Veerle vertolkt Cheyenne, één van de titelrollen.