Veerle Baetens krijgt kort kopje én opvallende tattoo voor nieuwe rol MVO

09 september 2019

13u08

Bron: NB 2 Showbizz Actrice Veerle Baetens (41) verscheen dit weekend met een korte coupe op het Filmfestival Oostende. Maar ook de opvallende tattoo van haar schouder tot haar hand trok bij velen de aandacht. Deze nieuwe look kwam er niet zomaar, het heeft alles te maken met haar hoofdrol in ‘Cheyenne et Lola’, een nieuwe Franse tv-reeks.

In de achtdelige reeks over de vluchtelingenproblematiek speelt Veerle een van de titelrollen. Haar personage Cheyenne werkt samen Lola op de veerdienst tussen Frankrijk en Engeland. Beide collega’s helpen vluchtelingen het Kanaal over. De opnames lopen tot het einde van het jaar.