Veerle Baetens herstelt moeizaam na ongelukkige sprong uit boom: “Dansen op een podium, dat gaat me nooit meer lukken” Redactie

16 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ze kende de laatste tijd zoveel succes in Frankrijk, dat we stilaan vreesden Veerle Baetens (41) kwijt te spelen aan onze zuiderburen. Maar geen paniek, ze is terug op Belgische bodem. Voor ‘Rookie’, een heuse motorfilm waarin ze aan de zijde van papa in spe Matteo Simoni schittert. Een blij weerzien. “Matteo’s eerste filmkus was met mij. Schattig, hé.”

Op straat wordt ze er nog net niet herkend, maar Veerle Baetens begint na een resem mooie rollen stilaan een gevestigde waarde te worden in de Franse tv- en filmwereld. Maar haar roots verloochenen, zal ze nooit. Zeker niet als ze een rol krijgt aangeboden door een goeie kameraad. Zoals regisseur Lieven Van Baelen, in z’n nieuwe prent ‘Rookie’.

En met Matteo Simoni aan jouw zijde, dat zal ook wel helpen?

Da’s fijn, hé. Daarnet zei hij nog dat hij me in ‘Zot Van A’ zijn eerste filmkus gaf. (lacht) Die indruk had ik toch niet. Maar ’t is toch wel schattig van hem dat hij dat zegt.

Een passionele kus zal er deze keer niet in zitten. Je speelt de rol van zijn schoonzus, de mama van zijn neefje die een beetje geforceerd wordt om in de voetsporen van zijn nonkel te treden.

Opnieuw een moederrol dus, denk je dan. Maar in m’n Franse films was dat minder het geval, hoor. Daar ben ik maar één keer een mama geweest. Niet dat het me stoort.

Er hoort ook een stoer kapsel bij.

Da’s tof, hé. Ik kan voor m’n films vaak iets uitproberen dat ik in het dagelijkse leven niet zou durven. En dit bevalt me wel, misschien hou ik het wel zo. ’t Is het soort kapsel dat zonder moeite altijd goed ligt.

In de film moet het personage van Matteo z’n grote droom en passie laten varen door een ongeval. Heb je daar ervaring mee?

’t is niet te vergelijken met wat andere mensen meemaken. Maar ik heb twee jaar geleden m’n voet gebroken, en daardoor kan ik niet alles meer doen. Een musicalrol waarbij ik moet dansen op een podium, dat gaat me niet meer lukken.

Waren er complicaties bij de operatie, waardoor die voet niet hersteld is zoals je zou hopen?

’t Was een lelijke breuk, die met veel bouten en scharnieren rechtgezet moest worden. Niet evident. Ik ben nog altijd aan het revalideren, misschien betert het nog een beetje. Maar ik heb toch wel het gevoel dat het me parten zal blijven spelen.

Het speelt jouw carrière alleszins geen parten. Ook in Frankrijk word je zo stilaan een gevestigde waarde, niet?

Heerlijk, echt waar. Niet dat ik er nu op straat herkend word of zo. Maar het geeft me zo veel meer keuzemogelijkheden.

Heb je dan nooit het gevoel dat je die stap over de grenzen ­eigenlijk al tien jaar eerder had moeten zetten?

Nee. Ik ben vijftien jaar bezig nu, ik zou er met vijf jaar ervaring niet klaar voor geweest zijn. Ik ben een trage groeier.

De volgende mijlpaal zou de verfilming van Lize Spits bestseller ‘Het Smelt’ moeten worden, hé? Jouw regiedebuut.

Ik wacht in spanning af. In september zouden we moeten weten of we financiering krijgen van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Ik hoop heel hard dat dat rond komt. Als dat niet zo is, weet ik niet of de film gemaakt kan worden. Ik ben ook mee een prent rond Vaya Con Dios aan het ontwikkelen, misschien schrijf ik ook daar mee aan het scenario. Plannen genoeg.