‘Veeleisend’ koppel Mathias en Anoushka moet ‘Blind gekocht’ beëindigen: “Kinga en ik stoppen met de zoektocht”

TVPrimeur in ‘Blind Gekocht’. Voor het eerst in vijf seizoenen werd de zoektocht naar een huis afgeblazen. Vastgoedmakelaar Kinga Kantorska en interieurarchitact Bart Appeltans oordeelden dat deelnemers Mathias en Anoushka te verknocht waren aan hun oude woning om open te staan voor iets nieuws.

“Dit is de moeilijkste beslissing in vijf jaar ‘Blind Gekocht’, maar Kinga en ik hebben besloten dat we stoppen met de zoektocht”, vertelde Bart Appeltans aan tafel van deelnemers Mathias en Anoushka. Maanden hadden ze naar een geschikt huis gezocht voor het koppel, maar toen ze dat uiteindelijk vonden, was het koppel er niet over te spreken. Schuine muren, lelijke vloeren, claustrofobische douche, slecht terras, te kleine opslagruimte... Deelnemer Mathias vond het “erger dan je ergste nachtmerrie” en hoopte dat Bart en Kinga “het snel terug verkopen.”

En dat gebeurde dan ook, of eigenlijk niet. Want eerder bleek dat vastgoedmakelaar Kinga al een voorgevoel had. Ze vreesde dat Mathias en Anoushka niets aan het huis zouden vinden en dus had ze enkel een optie genomen op het huis in plaats van het effectief te kopen. Zo moest er geen koop geannuleerd worden.

“Jullie zitten emotioneel vast aan jullie huidige huis en je moet klaar zijn om dat los te laten”, licht makelaar Kinga de beslissing toe. “Jullie gaan dit huis, het ouderlijk huis, altijd blijven vergelijken met nieuwe huizen. Als jullie dat niet kunnen loslaten, gaat geen enkel huis voldoen. Het programma gaat om huizen vinden en ze mooi maken, maar eigenlijk gaat het over mensen gelukkig maken. Dat is de echte essentie.”

Niet zelf op zoek

Mathias en Anoushka leken al op zo’n nieuws te hopen. “Het is een opluchting”, zegt Mathias. “We zouden in het nieuwe huis niet genoeg krijgen om gelukkig te zijn.” Tuinman Mathias geeft ook toe dat hij überhaupt niet zou verhuizen als er aan hun huidige huis wél een loods was voor zijn werkgereedschap. “Het is spijtig dat er geen resultaat uit onze deelname is gekomen”, besluit hij. “Maar ik ben niet verdrietig dat we hier blijven.”

Anoushka heeft meer een dubbel gevoel. “Ik dacht dat ik klaar was voor een nieuwe start, maar... het is dubbel. Het moet nog een beetje indalen. We gaan in ieder geval niet zelf terug op zoek. We gaan het niet beter doen dan Bart en Kinga, dus we blijven hier.”

Lange wensenlijst

Eerder beroerde het koppel al de kijkers nadat bleek dat ze hun huidige huis voor 53.000 euro (768.000 euro) meer te koop hadden gezet dan het budget dat ze opgaven voor hun nieuwe woonst (715.000). Dat was opvallend omdat hun nieuwe huis aan een boel meer vereisten moest voldoen dan hun huidige.

Een loods voor werkmateriaal in de eerste plaats, maar het nieuwe huis mocht ook niet verder dan twintig minuten rijden zijn van hun huidige locatie. In eerste instantie hadden Mathias en Anoushka zelfs een wensenlijst van 32 items opgesteld, met onder meer een bloementuin, twee badkamers en een containerunit met dj-booth.

‘Blind Gekocht’, iedere donderdag op Play4 en integraal op Goplay.

Volledig scherm Mathias en Anoushka krijgen te horen dat hun 'Blind Gekocht'-deelname er op zit. © Play4