Veel seks? Of is er meer aan de hand? Waarom ‘Euphoria’ even succesvol als controversieel is

Ongeziene tienertelevisie

“Is ‘Euphoria’ the most shocking teen show ever?” kopte The Guardian al in 2019. Reken maar van yes. Wie opgroeide met de zoetsappige zedenpreken van ‘De wonderjaren’, ‘Boy Meets World’ of ‘Dawson’s Creek’ zal grote ogen trekken. Laat dat meteen ook aanleiding geven tot enig gebruiksadvies voor lezende ouders: uw kroost van pakweg dertien, veertien jaar zal mogelijk al eens gesmeekt hebben om een abonnement op Streamz. Uit vrees voor billenkoek van Christian Van Thillo zullen we u dat ook allerminst uit het hoofd proberen te praten. Maar de kans dat u diezelfde kroost enigszins in de war brengt met ‘Euphoria’, is niet gering. Misbruik op zowat élk in te denken gebied zijn de pasmunt in deze serie. Zelfs hoofdrolspeelster Zendaya liet via Instagram weten dat de serie alleen voor “mature audiences” bedoeld was. De acteurs zijn niet toevallig lang de tienerjaren voorbij. Moet ook wel, aangezien u hun seksuele uitspattingen alleen op straffe van vervolging zou kunnen bekijken.