Veel respons op petitie om James Corden weg te houden van musical ‘Wicked’

Het nieuws dat de populaire musical ‘Wicked' verfilmd zou worden, kon op veel bijval rekenen. Maar fans hopen dat James Corden er niet in te zien zal zijn. Op de website change.org werd een petitie gestart met de vraag om Corden niet te casten. “James Corden zou op geen enkele manier iets te maken mogen hebben met de productie van ‘Wicked’”, staat te lezen in de beschrijving. “Dat is het eigenlijk." Het lijkt erop dat heel wat mensen die mening delen. Op het moment van schrijven hadden al 42.155 mensen de petitie ondertekend. Het einddoel is 50.000.

James Corden is vooral gekend als talkshowhost - zo presenteert hij ‘The Late Late Show’ - maar zat de afgelopen jaren in zowat elke musicalfilm. Soms succesvol, zoals in ‘Into The Woods’, maar andere keren kon z'n acteerprestatie op minder gejuich rekenen. Zo noemde Vanity Fair zijn rol in ‘The Prom’ “beledigend" en was de musical ‘Cats’ over de hele lijn een flop. Bovendien gaan er heel wat geruchten de ronde dat Corden helemaal niet zo sympathiek is als hij zich presenteert. “Geloof mij: James Corden is een eikel”, deed iemand zijn boekje open op sociale media. “Je zal nooit een goede komiek ontmoeten die diep vanbinnen niet gemeen is, dat is bijna een vereiste als je de spot wil drijven met anderen. James wil zich profileren als een familievriendelijke softie, maar niets is minder waar.”