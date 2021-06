Veel overeenkomsten, maar ook valkuilen: wie is Chanel Joppart, het nieuwe lief van Sergio Herman?

TV Een knuffelaar, een schlager­fan en een model: voor ieder wat wils in ‘Boer zkt Vrouw’

9:44 ‘Boer zkt Vrouw’ voegt voor het nieuwe seizoen een vleugje ‘Blind Getrouwd’ toe aan het programma. Tijdens de oproepaflevering, maandagavond op tv, werd de identiteit van de vijf landbouwers die een lief zoeken - vier mannen en één vrouw - namelijk niet prijsgegeven. Wel kregen we een blik in het leven van de singles via gesprekken met vrienden en familieleden. Wij stellen de vijf vrijgezellen, waaronder de “Vlaamse Tom Cruise” en een rodeorijder, nog even aan u voor.