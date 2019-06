Veel kommer en kwel in finale van ‘Thuis’: 1 dode, 1 zelfmoordpoging en 1 huwelijk op de wip HL

28 juni 2019

21u00 1 showbizz ‘Thuis’ en ‘Familie’ zijn vanavond toe aan de seizoensfinales. Het wordt een tragische avond voor de fans, want de eerste tv-dode is ondertussen al gevallen in ‘Thuis’. Bill (Gunther Samson) is de ongelukkige. Er lijkt nog meer slecht nieuws op komst, maar de finale van ‘Familie’ is nog volop bezig. Hou onze update in het oog!

Enkele afleveringen geleden waagden de drie vervelende tieners Joren (Mathieu Carpentier), Boris (Thomas De Smet) en Stan (Lennaert Lemmens) zich in ‘Thuis’ aan spoorlopen en het negeren van een gesloten overweg. De toegesnelde Bill kon zijn zoon Joren maar nipt van de treinsporen duwen, nadat die was gevallen. Bill werd wel geraakt door de trein. De drie kregen gisteren al een pittige, maar erg realistische rekening gepresenteerd. Ze moeten zo’n 100.000 euro als schadevergoeding betalen. Tijdens de seizoensfinale kreeg Joren twee extra dreunen te verwerken. Zijn vader bezweek aan zijn verwondingen en Stan maakte hem duidelijk dat hij nooit iets gevoeld heeft voor Joren. Zo zielig!

Triestig nieuws

Nog meer triestig nieuws kwam er van Paulien (Tina Maerevoet). De benefiet ten voordele van de Frens was een groot succes, maar de cafébazin crashte compleet toen ze een confronterend briefje vond van haar ex Adil (Nawfel Bardad-Daidj). Paulien worstelt al weken met depressieve gevoelens na haar derde miskraam. Radeloos van verdriet en schuldgevoel krijgen donkere gedachten de overhand en belandt ze op een dak, wanneer ze haar vertrouwenspersoon en arts Ann (Monica Van Lierde) belt: “Ik kan niet meer, ik kan de pijn niet meer verdragen, ik moet ervan af.” De opgetrommelde agent Tim kan haar maar net van een wanhoopsdaad behoeden. Suspense troef, dus.

En toen moesten Bob (Christophe Haddad) en Christine (Daphne Paelinck) nog trouwen. Maar ook daar hing er onheil in de lucht. Net wanneer Bob zijn jawoord wilde geven, sijpelde het nieuws binnen dat Bobs ex Tamara (Tine Priem) van zijn zoon aan het bevallen was. Bob twijfelde. Moest hij zijn bruiloft laten voorgaan of bij de geboorte van zijn kind aanwezig zijn? Wanneer hij aanstalten maakte om de trouwzaal te verlaten, zorgde Christine voor een extra surprise: “Ik ben ook zwanger van jou!” Bobs keuze zal pas in september duidelijk zijn, bij de start van het 25ste seizoen.

Meer over Joren

Bob

Bill

Thuis

samenleving

Stan

Paulien

Familie