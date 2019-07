Veel drugs, SM en een alcoholverslaving: Kirsten Janssens rekent af met haar verleden in haar eerste roman DBJ

27 juli 2019

10u00 3 Showbizz Kirsten Janssens rekent af met haar verleden. Althans, dat is wat je zou denken als je haar eerste boek ‘Living with the Devil’ leest. Tot in de kleinste details beschrijft de Limburgse brunette uit ‘The Sky is the Limit’ daarin de lange relatie met een rijke, flamboyante ondernemer die haar indirect aanzette tot een drank- en drugsverslaving en haar uiteindelijk zelfs bijna tot een wanhoopsdaad deed overgaan. Volgens Janssens is alles echter ontsproten aan haar eigen fantasie. “Ik put uit eigen ervaringen, maar het is niet waargebeurd.”

Ooit was Kirsten Janssens (36) samen met haar vriend Jan Kriekels (61) de grote ster van de realityreeks ‘The Sky is the Limit’, maar die tijd ligt inmiddels al even achter ons. Sinds het kleurrijke koppel in 2016 uit de reeks stapte, kwamen ze enkel nog in de aandacht door hun twijfelachtige knipperlichtrelatie, misgelopen zwangerschappen en vreemde woede-uitbarstingen op sociale media. Maar ondertussen is het al even stil rond Janssens. Tot nu dus, want de praatgrage brunette trakteert zichzelf voor haar 37e verjaardag op een zelfgeschreven boek. ‘Living with the Devil’ gaf ze het de alleszeggende titel. Het verhaal gaat over een zekere Emma die verliefd wordt op een vlotte, goed gefortuneerde zakenman met wie ze er een SM-relatie op nahoudt en die haar vervolgens mee de dieperik in sleurt. “Sinds ik het boek heb geschreven, kan ik terug slapen”, vertelt Janssens over haar bescheiden turfje van zo’n 150 pagina’s, dat in augustus verschijnt. “De laatste zeventig pagina’s heb ik in één nacht geschreven en diezelfde morgen nog naar de uitgever verstuurd. Alles vloeide eruit. Maar laat het duidelijk zijn: dit is een fictief verhaal over een personage, Emma. Ik geef toe dat ik put uit eigen ervaring, maar het is geen waargebeurd verhaal.”

(Lees verder onder de foto)

Het verhaal vertoont nochtans heel wat overeenstemmingen met het leven van Janssens. In het boek schrijft ze hoe Emma een zekere Sébastian ontmoet op een feestje van een eventbureau. Ze wordt verliefd en al snel volgt een romance. Die blijkt niet uniek te zijn. De rijke Sébastian, die rondrijdt in een blitse sportwagen en in een ruime villa met gigantische tuin woont, leeft immers nog samen met zijn vrouw en twee kinderen. Toch besluiten de twee na enige tijd in te trekken in Sébastians huis en ontstaat een - op zijn zachtst gezegd - bijzondere seksuele relatie. Aangestuurd door liters alcohol, honderden lijnen cocaïne en minstens evenveel dosissen vloeibare XTC gaat Emma mee in de SM-fantasieën van de rijke zakenman. Ze raakt verslaafd en zodanig depressief door de tientallen geheime affaires die hij er tegelijk op nahoudt, dat ze net niet overgaat tot een wanhoopsdaad. Emma neemt afstand van de man, maar blijft afhankelijk van de fles en trouwt in een opwelling met een oude vriend, van wie ze een half jaar later ook weer scheidt. Wat na de scheiding overblijft, is een nieuwe start in het leven, zonder alcohol en met haar twee kinderen.

(Lees verder onder de foto)

Dat de laatste drie letters van de naam ‘Sébastian’ overeenkomen met die van haar bekende ex-vriend Jan Kriekels is volgens Janssens eerder toevallig. Net als het feit dat het mannelijke hoofdpersonage met een opvallende sportwagen rijdt, in een Limburgse villa woont, twee kinderen heeft uit een eerdere relatie en vaak naar het buitenland moet voor zaken. Ook het kortstondig huwelijk met de oude vriend en enkele miskramen als gevolg van het medicijn antabuse (dat gebruikt wordt om alcoholisme te bestrijden) zijn volgens Janssens niet op waargebeurde feiten gebaseerd, maar enkel geput uit inspiratie. “Toch deed het ontzettend goed om het boek te schrijven”, vertelt Kirsten. “Het is al sinds mijn tienerjaren de manier om me te uiten”, zegt ze. “Ik hoop dat het boek me financieel opnieuw zekerheid kan geven, want ik zit ondertussen alweer anderhalf jaar thuis, dat kan soms behoorlijk eenzaam zijn. Die periode had ik nodig om tot mezelf te komen, maar nu ben ik klaar voor een doorstart. Ik wil een webshop beginnen met kleding uit Ibiza én ik ben ondertussen al bezig met een nieuw boek.”