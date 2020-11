“Veel bekender dan Tom Waes”: waarom Philippe Geubels razend populair is bij onze noorderburen

ShowbizzPhilippe Geubels (39) die in ‘Geubels En De Hollanders’ lacht met onze noorderburen, dat is niet alleen bij ons een succes, maar ook bij de Nederlanders zélf. “Hij behoort tot de top van de comedians, en qua bekendheid bij ons vergelijkbaar met Goedele Liekens”, klinkt het onder de bekende Nederlanders die wij spreken. Maar hoe heeft Geubels dat voor elkaar gekregen? “Er was een gat in de markt en hij is erin gesprongen.”