Veel bekende gasten op de première van theaterstuk 'Soundmixshow'

Er was veel schoon volk te bespeuren op de première van het theaterstuk 'Soundmixshow' in Antwerpen. Heel wat BV's zakten af naar het Fakkeltheater om hun collega's te steunen.

Hilde De Baerdemaeker speelt de hoofdrol in het theaterstuk over een vrouw die meedoet aan de Soundmixshow in een laatste poging om haar huwelijk te redden. Peter Van De Velde is Hilde's gay best friend en ook Bart Kaëll staat op de planken. Hij kroop na zeventien jaar nog eens in zijn oude rol van presentator. Het geheel is een combinatie van een klassieke deurenkomedie voor de pauze en de theaterversie van het bekende televisieprogramma erna. De ‘Soundmixshow’ liep van 1989 tot 2002, Bart Kaëll presenteerde de muziekwedstrijd tot 2000.

x Jonas Van Geel en Viktor Verhulst

x Gert Verhulst

x Herman Verbruggen

x Kelly Pfaff, Kenji en Shania Gooris

x Loes Van Den Heuvel

x Sven De Ridder

x Greet Rouffaer

x Nathalie Wijnants