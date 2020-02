Veel annuleringen bij familie Meiland na bericht over verhuis BDB

04 februari 2020

15u53

Bron: ANP 0 Showbizz Het regent annuleringen bij de familie Meiland sinds Martien en z’n gezin hebben aangekondigd dat ze hun B&B Chateau Mariaux willen verkopen. Dochter Maxime vertelt via haar Instagram Stories dat dat voor de mensen die voor dit jaar gereserveerd hebben helemaal niet nodig is.

"Wij krijgen helaas heel veel mensen die willen annuleren", vertelt Maxime. "Even voor de duidelijkheid: wij zijn heel het seizoen nog aanwezig en aan het opnemen. Dus als je voor dit jaar gereserveerd hebt, kan je gezellig langskomen.”

Eind vorig jaar meldde Shownieuws nog dat het kasteel tot 2023 was volgeboekt. Veel mensen die na het tweede seizoen hebben gereserveerd worden daarom waarschijnlijk teleurgesteld.

Maandag raakte bekend dat de Meilandjes terug naar Nederland gaan. Ze zouden daar al een huis gekocht hebben. ‘Chateau Meiland’ was de afgelopen maanden een enorme kijkcijferhit. Het tweede seizoen trok wekelijks meer dan een miljoen kijkers in Nederland en ook in Vlaanderen smulden we van de uitspraken van Martien. Het derde seizoen is later dit jaar te zien op VIJF.