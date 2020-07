Vechtscheiding Barbara Sarafian komt tot een einde wegens gebrek aan bewijs MVO

04 juli 2020

08u11 2 Showbizz Het Gentse Hof van Beroep heeft beslist dat geen enkel van klachten die Barbara Sarafian (52) indiende tegen haar ex-man Yves De Moor (48) gegrond is. Zij beschuldigde hem onder andere van diefstal, slagen en verwondingen, eerroof en belaging.

Het begon zo mooi: Sarafian werd ten huwelijk gevraagd in 2015, op het podium van het Filmfestival van Oostende. Een romantisch moment met veel tranen en applaus. De twee trouwen in 2016, maar een jaar later liep het helemaal mis. Een heftige ruzie draaide uit in een vechtscheiding, waarbij Barbara een hoop klachten neerlegde tegen haar voormalige echtgenoot. Eerst voor de raadkamer, nu voor het Hof van Beroep. Maar nu ze ook voor de tweede keer geen gehoor krijgt, ziet het ernaar uit dat er geen rechtszaak zal komen.

Volgens de rechter was er niet genoeg bewijslast om haar beschuldigingen hard te maken. Het ging te vaak om woord tegen woord, en daarmee kon men geen verdere procedure opstarten.