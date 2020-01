Vanya Wellens heeft alles over voor haar nieuwe huis: “Ik koop enkel eten dat in promo staat” Christophe D'Huysser

23 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Gelukkig gescheiden, vol positivisme én ambitie, zo staat Vanya Wellens (40) in het leven. Binnen dit en twee jaar wil de ‘Thuis’-actrice met dochters Zita en Liu in de nieuwbouw die ze eigenhandig aan het afwerken is gaan wonen. Daarvoor moet ze wel wat laten, vertelt ze in Dag Allemaal.

Het heeft even tijd ge­kost, maar Vanya Wellens ziet de toekomst weer rooskleurig tegemoet. De breuk met de vader van haar twee kinderen heeft een plaats gekregen en haar aandeel in ‘Thuis’ werd opnieuw wat groter. De single mama heeft bovendien een bouwgrond gekocht en hoopt over twee jaar te verhuizen. “Alles in één keer afwerken lukt niet als alleenstaande”, zegt ze. “Gelukkig ben ik heel handig. Als kind al had ik een gereedschapskist en timmerde ik een tuinhuis in elkaar.”

Een huis bouwen kost ­massa’s centen...

(knikt) De komende tijd ga ik mezelf sowieso een beetje opsluiten, om zoveel mogelijk te kunnen sparen. Op restaurant met vriendinnen is even niet aan de orde. En boodschappen doe ik op basis van promoties.

Heb je als alleenstaande niet getwijfeld om de stap naar ­bouwen te zetten?

Nee, het kan niet anders. Ik woon nu in een appartement, en Zita en Liu hebben stilaan nood aan privacy. Bovendien wil ik ook graag een tuin, en wat meer ruimte om tot rust te komen. In een appartement met twee kinderen is dat niet zo gemakkelijk. Ik kan niet goed tegen drukte en rommel. Mijn oudste dochter gelukkig ook niet. Ze maakt wel ­rommel, maar ruimt meestal ook meteen op.

Waarom zet je nu de stap om groter te gaan ­wonen?

Omdat ik het mij nu pas kan veroorloven. En dan nog zal ik tot mijn pensioen de lening moeten afbetalen. Ik ga mijn appartement trouwens verhuren aan mijn papa. Ik heb het geld nodig. Het was dat of de flat verkopen en dat wil ik niet. Misschien kunnen mijn kinderen daar later wonen?