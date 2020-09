Vanmiddag beslissing of zaak Bart De Pauw naar correctionele rechtbank gaat: “Niemand verzet zich tegen doorverwijzing” BJM MVO

08 september 2020

11u10 1 Showbizz Of de zaak Bart De Pauw wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank, zal de raadkamer dinsdagmiddag beslissen. De zaak werd dinsdagochtend in een gesloten zitting van een tiental minuutjes besproken, maar wordt nog even in beraad genomen. De tv-maker wordt aangeklaagd voor stalking en elektronische overlast. Als het tot een proces komt, betekent dat ook dat de vrouwen die hem aanklagen hun anonimiteit zullen verliezen. De Pauw riskeert twee jaar cel.



De Pauw (52) was zelf niet aanwezig bij de zitting van de raadkamer vandaag, dat werd hem op zijn uitnodiging van het gerecht afgeraden ‘in het kader van de coronamaatregelen’. De zitting vond achter gesloten deuren plaats. Na afloop van de zitting wensten de verdediging van De Pauw en de advocaten van de burgerlijke partijen geen commentaar te geven. “Wij hebben heel veel te zeggen, maar gaan dat pas doen in de rechtbank, en niet hier vandaag in de pers”, klonk het bij meesters Michael Verhaeghe en John Maes. Ook de advocate van de burgerlijke partijen, Christine Mussche, onthield zich na de zitting van commentaar. Ze lieten wel weten dat niemand zich verzet tegen de doorverwijzing en dat er ook geen bijkomend onderzoek gevraagd wordt. Later vanmiddag zou de beslissing uitgesproken worden.

Ook het parket van Mechelen gaf een kort statement. Na het afsluiten van het onderzoek is een eindvordering opgemaakt. Daarin menen wij dat er voldoende bezwarende elementen zijn om de zaak door te verwijzen naar een correctionele rechtbank voor de tenlasteleggingen belaging en elektronische overlast”, aldus woordvoerster Lieselotte Claessens. “De partijen hebben hun standpunt over die verwijzing uiteengezet en het is nu aan de raadkamer om te beslissen of er een proces komt of niet. In deze fase is er geen debat gevoerd over schuld of onschuld, dat gebeurt pas voor de correctionele rechtbank bij een eventuele verwijzing.”

Naam zuiveren

Als het tot een proces komt, zal dat ten vroegste begin volgend jaar pas plaatsvinden, ruim drie jaar na de feiten. Toen, in 2017, werd hij door verschillende vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en door de VRT vervolgens op non-actief gezet. Dat maakte De Pauw toen zelf bekend in een videoboodschap. De televisiemaker benadrukte dat het niet ging om fysieke aanrandingen, maar om sms-verkeer met “flirterige” toon. Daarop startte het parket van Mechelen een onderzoek wegens belaging en elektronische overlast.

Ondanks het feit dat de inhoud van de bewuste sms’en straks openbaar gemaakt kan worden, zou De Pauw zelf aangestuurd hebben op een proces. In 2018 zouden de advocates van de vrouwen die hem beschuldigen hem immers een bemiddeling voorgesteld hebben, maar dat zou hij geweigerd hebben. De tv-maker wil zijn naam gezuiverd zien, klinkt het in zijn entourage. “Er zijn zogezegd staalharde bewijzen tegen Bart. Als hij dat voorstel dan toch heeft geweigerd, is hij ofwel zot, ofwel staat hij sterk in zijn schoenen en heeft hij een steengoede zaak, natuurlijk.”

Anonimiteit

Een andere reden dat De Pauw aanstuurde op een proces is misschien dat de vrouwen in kwestie gedwongen zullen worden om uit de anonimiteit te stappen tijdens een eventuele rechtszaak. “Dat schrikt hen niet af”, zegt advocate Christine Mussche, die het merendeel van de slachtoffers vertegenwoordigt. Het zou gaan om enkele actrices en (ex-)medewerkers van de acteur.

De Pauw noemde zich er eerder al “klaar” voor en wees op een zware, slopende periode voor hem, zijn vrouw en hun drie kinderen. “Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld. Anoniem kan er veel worden verteld, maar straks in de rechtszaal zullen al die burgerlijke partijen hun aantijgingen persoonlijk moeten komen uitleggen en worden hun verklaringen controleerbaar”, aldus De Pauw.

