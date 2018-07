Vanessa Paradis trouwt met Franse regisseur DBJ

01 juli 2018

10u45

Bron: ANP 1 Showbizz Actrice Vanessa Paradis en de Franse filmregisseur Samuel Benchetrit zijn zaterdag getrouwd. Volgens de Franse krant Le Parisien trouwde het koppel tijdens een intieme ceremonie in het gemeentehuis van Saint-Siméon, een dorp van 900 inwoners ten westen van Parijs.

De 45-jarige actrice droeg een witte jurk en een sluier. De bruidegom had een marineblauw pak. Vrienden en familieleden strooiden na de ceremonie bloemblaadjes over het bruidspaar. Onder de aanwezigen waren haar kinderen Lily-Rose (19) en Jack (16) die ze kreeg met haar ex Johnny Depp, met wie ze veertien jaar een relatie had.

Vanessa Paradis en Samuel Benchetrit leerden elkaar kennen op de filmset van de film Chien. Ze waren sinds november verloofd.